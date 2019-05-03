لأسباب مجهولة.. انتحار خادمة إندونيسية في مصر

ألقت خادمة إندونيسية بنفسها من الطابق الـ14 في مصر، لتواجه مصرعها غارقة بدمائها، في شارع ”مصدق“، أحد أشهر شوارع القاهرة في منطقة ”الدقي“.

وتلقى قسم شرطة الدقي بلاغًا، يفيد بسقوط خادمة فجأة في أرضية الشارع، لينتقل رجال الأمن والبحث الجنائي الى مقر الواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال حارس العمارة، إنه فوجئ باستغاثة سيدة تسكن في العمارة، لتؤكد إلقاء الخادمة نفسها من شرفة الشقة التي تسكنها في الطابق الـ14، ثم وجد جثتها على الأرض.

وتبين من التحريات وجمع المعلومات أن الخادمة تعمل لدى السيدة منذُ قرابة عامين، وانتقل رجال النيابة العامة إلى موقع الحادث، للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

وأظهرت التحريات الأولية عدم وجود أي شبهة جنائية، وأن الواقعة كانت بدافع الانتحار، وقد أحالت النيابة جثة الخادمة للطب الشرعي، لإعداد تقرير طبي مفصل بشأن أسباب الوفاة.