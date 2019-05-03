مصر.. حريق ضخم بمحلات تجارية وسط القاهرة (فيديو وصور)

شب حريق هائل في عدد من المحلات التجارية بمنطقة الموسكي التجارية في القاهرة، الجمعة، الأمر الذي نتج عنه تفحم 8 محلات إلى جانب بعض الخسائر الأخرى، في حين لم تقع خسائر بالأرواح.

وانتقلت سيارات الحماية المدنية والإطفاء لموقع الحادث، حيث انتشرت النيران في الممر التجاري المعروف بـ“ممر الشابوري“، وسط حالة من الفزع والخوف انتابت ساكني العمارات المجاورة.

ودفعت الحماية المدنية بقرابة 13 سيارة إطفاء للسيطرة على النيران، في الوقت الذي أجريت فيه الجهات المعنية معاينة أولية على موقع الحادث، وتبين أن الحريق نشب في محل للعطور، ثم انتقلت النيران للمحلات المجاورة.

#الانحريق الموسكي تم النشر بواسطة ‏أحمد فايز‏ في الجمعة، ٣ مايو ٢٠١٩

وقالت مصادر أمنية إن الحريق بدأ في محل العطور، وأن النيران ربما جاءت بسبب ارتفاع درجة الحرارة، وتفاعلها مع المواد الكيميائية الخاصة بالعطور.

وفرضت قوات الحماية حاجزًا أمنيًا مشددًا بموقع الحادث، في حين قدرت الخسائر المادية بملايين الجنيهات، في الوقت الذي قررت فيه النيابة العامة انتداب خبراء متخصصين لبيان سبب الحادث.