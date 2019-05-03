رصاصة تخترق غرفة نوم سعودي وزوجته في جازان (صور)

نجا سعودي وزوجته من سكان جنوب منطقة جازان، أمس الخميس، من الموت، بعد اختراق رصاصة سقف غرفة نومهما عندما كانا خارجها.

وتعتبر هذه الحادثة الثانية من نوعها، وذلك بعد ساعات من تسجيل حادثة مماثلة في القرية نفسها، بعد أن اخترقت رصاصة أخرى بقالة، ويتوقع أن مصدرها إحدى حفلات الزواج.

ووفقًا لموقع ”سبق“ الإلكتروني السعودي، قال المواطن، إن زوجته لاحظت وجود ثقب في سقف الغرفة، وعند تتبعه اتضح أنها عبارة عن رصاصة اخترقته من الخارج، موضحًا أنه عثر عليها، وأن الواقعة صادفت وقت وجودههما خارجها، مبينًا أن العناية الإلهية أنقذتهما من الحادثة.

وأشار إلى أنه قدم بلاغًا للجهات الأمنية، مفيدًا بأنه ربط بين حادثة اختراق رصاصة لبقالة في القرية نفسها أمس الخميس، وحادثة منزله، لافتًا إلى أنها قد تكون حدثت في اللحظة نفسها ومن موقع واحد.

وجددت الحادثة المطالبات بعقوبات صارمة ورادعة بحق كل من يثبت إطلاقه للرصاص في المناسبات، سواء في الأفراح أو القاعات أو الاستراحات أو حتى المنازل.

وكانت إمارة منطقة جازان أعربت عن قلقها البالغ واستيائها الشديد من استمرار بعض المواطنين في حمل الأسلحة وإطلاق الأعيرة النارية في حفلات الزواج والمناسبات الخاصة، وإصرارهم على التباهي بذلك؛ تعبيرًا عن البهجة والفرح من وجهة نظرهم، مما يعرّض حياة الآخرين للخطر، ويؤدي إلى أضرار جسيمة بالمنشآت الحكومية والأهلية.