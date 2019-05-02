ابتلع سماعة أبل أثناء نومه وكانت المفاجأة (صور)

حالة من الذهول أصابت شابًا تايوانيًا بعدما اكتشف أن سماعة الأذن ”Apple AirPod“ الخاصة به والتي ابتلعها وأجبر على البحث عنها في المرحاض، بعد أن خرجت من جسده بالطريقة الطبيعية، لا تزال تعمل.

وسقط ”بن هسو“ في النوم بينما لا تزال سماعتاه اللاسلكيتيان بأذنه، ليستيقظ متفاجئًا باختفاء واحدة منهما، وباستخدام خاصية التتبع بجهاز ”iPhon“ اكتشف أن السماعة المفقودة لا تزال داخل غرفته، كما أنه سمع صوت صفيرها حوله، فبدأ بالبحث في سريره وتحت الأغطية وفي كل أنحاء الغرفة لكنه لم يتمكن من العثور عليها، ثم أدرك أن صوت صفير السماعة المفقودة قادم من بطنه.

وقال المجند البحري التايواني الذي يعيش بمدينة كاوشيونغ الساحلية جنوب غرب تايوان، إنه لم يشعر بأي انزعاج أو ألم بمعدته، لكنه ذهب إلى المستشفى حيث أكد المسعفون أنه ابتلع السماعة، وقالوا إنها تمر الآن عبر جهازه الهضمي، وأكد الأطباء ضرورة التدخل الجراحي في حالة عدم خروج الجهاز من الجسم بالشكل الطبيعي، وفقًا لما نشره موقع ”دايلي ميل“ البريطاني.

وكان بن مجبرًا على البحث وسط برازه حتى عثر على السماعة البالغ قيمتها 65 جنيهًا إسترلينيًا، وبعد غسلها وتجفيفها اكتشف أنها لا تزال تعمل، وكان شحن البطارية لا يزال بنسبة 41%، الأمر الذي أصابه بالدهشة، ودعاه لنشر تجربته مع منتج أبل السحري.

وصرح الدكتور تشن تشيه فان الذي يعمل بقسم الطوارئ بالمستشفى، أن خطر تعرض جسد بن لأي أضرار نتيجة بطارية الليثيوم التي يحتوي عليها الجهاز كان أقل نظرًا لوجود الغلاف البلاستيكي القوي.

يشار إلى أن التقارير الصحية ذكرت أن تعرض الأمعاء المباشر لمثل هذه البطارية قد يسبب أضرارًا وتمزقات خطيرة بها.