شاهد.. إنقاذ عاملة منزل حاولت الانتحار من الطابق التاسع (فيديو)

أظهر مقطع فيديو تداوله نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي محاولة انقاذ نفذها عدد من الشباب لعاملة منزل حاولت الانتحار عن طريق رمي نفسها من الطابق التاسع في لبنان.

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في اللحظات الأخيرة.. شاهد مجموعة من الشباب ينقذون عاملة منزل حاولة الإنتحار عن طريق رمي نفسها من الطابق التاسع في #لبنان. pic.twitter.com/GRQpcl4VpJ — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) May 2, 2019

وتتكرر في لبنان حوادث من هذا النوع، بسبب ما تعانيه خادمات المنازل القادمات من أفريقيا وبعض الدول الآسيوية من تعامل عنيف.

وقد سلطت تقارير دولية الضوء على عمليات تعذيب واغتصاب تتعرض لها خادمات المنازل الوافدات في لبنان، أخيرًا، مستندة إلى شهادات بعض الخادمات الآسيويات والأفريقيات.

ونقلت صحيفة ”ذا غارديان“ البريطانية عن وافدة فلبينية تدعى أنجيلا تفاصيل هروبها من المنزل الذي كانت تعمل فيه، وكيف كان صاحب العمل يغتصبها ويبقيها سجينة في منزله، وفقًا لروايتها.

وحسب ”ذا غارديان“ تتكرر قصص مثل قصة أنجيلا يوميًّا في جميع أنحاء لبنان، حيث تتعرض الخادمات الوافدات للإساءة الجسدية والجنسية في مكان عملهن.

وبفضل نظام الكفالة المعتمد في لبنان، يرتبط الوضع القانوني للوافدين في البلاد بصاحب العمل، وهذا يعني أنهن يخاطرن بالاحتجاز والترحيل عند ترك العمل؛ ما يجبرهن على طلب الدعم من شبكة غير رسمية، ولكن متنامية من المساعدين.

ويتم تداول معلومات تلك المجموعات سرًّا بين الوافدات، واللاتي فررن من أرباب العمل المسيئين قبل فترة، يساعدن الوافدات الجدد، ويوزعن أرقام هواتف وعناوين المجموعة ليتم استخدامها في حالة الطوارئ.

ويعيش في لبنان حوالي 200 ألف خادمة وافدة موثقة، ويقول الناشطون إن عدد المهاجرين غير الشرعيين قد يكون مساويًا في العدد، ومعظمهم سيدات يأتين من إثيوبيا وبنغلاديش وسريلانكا والفلبين وكينيا للعمل كخادمات مقيمات.