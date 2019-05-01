تسريب نفط من ناقلة إيرانية في البحر الأحمر‎

قالت خدمة تتبع ناقلات النفط، اليوم الأربعاء، إن الأقمار الصناعية كشفت عن تسرب نفط من ناقلة إيرانية في البحر الأحمر، مشيرة إلى أنه لا توجد معلومات عما إذا كان تسريب النفط من الناقلة الإيرانية بسبب تصادم مع ناقلة أخرى.

ولم تعلق السلطات الرسمية الإيرانية بعد على قضية تسرب نفط من ناقلة إيرانية في البحر الأحمر، كما لم يتناول هذا الموضوع في وسائل الإعلام الحكومية.

وأورد تلك المعلومات موقع ”آمد نيوز“ الإيراني المعارض باللغة الفارسية، نقلاً عن موقع ”انتلي نيوز“، الذي قال إنه ”لا توجد أي معلومات عن المكان الذي كانت تتجه إليه السفن، لكن إيران استأجرت مؤخرًا في ميناء سوري على ساحل اللاذقية في أعقاب توقف العنف في تلك المنطقة“.

وأضاف الموقع في تقرير له، أن ”هناك تركيزًا دوليًا كبيرًا حاليًا على شحنات النفط الإيرانية في أعالي البحار، نظرًا للحملة الأمريكية لخفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر، المقرر أن تبدأ اعتبارًا من 2 أيار/مايو الجاري“.

ورجح الموقع في تقريره أن تكون ناقلة النفط الإيرانية هي محاولة من طهران للتخفي في تصدير نفطها خوفًا من العقوبات الأمريكية الشديدة.

ويأتي التسرب النفطي بعد أن حذر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في 24 أبريل/ نيسان الماضي في نيويورك من أن الناس قد يحاولون ”التخطيط لحادث“ يمكن أن يؤدي إلى أزمة أوسع.

وقال ظريف إنه لا يعتقد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد الحرب مع إيران….“.

ويوم الثلاثاء، أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أن إيران لديها ”6 طرق“ لتصدير النفط، وهو أمر ”لا يعرفه“ الأمريكيون على الإطلاق، دون أن يوضح ماهية هذه الطرق.