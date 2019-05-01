طفل يهرب من الموت حرقًا بطريقة ذكية (صور)

جازف طفل في التاسعة من عمره بحياته، عندما خرج من النافذة وجلس على مكيف هواء على ارتفاع 24 مترًا، هربًا من اندلاع النيران في الشقة التي تقطن بها عائلته.

ظل الطفل دينيس عالقًا على مكيف الهواء بعدما اندلعت النيران في الشرفة بمدينة سامارا الروسية، بينما كان بمفرده في الشقة.

ووفقًا لما نشرته صحيفة ”ذا صن“ البريطانية، تُظهر الصور كيف كانت النيران شديدة وعلى مقربة من الطفل الذي لم يكن لديه خيار سوى التمسك بإطار النافذة بعد تسلقه المكيف.

لحسن الحظ، تم إنقاذ الطفل من قِبل رجال الإطفاء، وحينها كان والدا الطفل قد عادا وانتابهما الفزع الشديد، كما نُقل الطفل إلى المستشفى على الفور، ولا يزال يتلقى العلاج إثر اصابته بحالة تسمم خطيرة من الدخان.

وقال إفجيني جولياكين، أحد رجال الإنقاذ: ”كانت الشقة معبأة بالدخان الكثيف، وكان الطفل في حالة من الصدمة، وبالنسبة لنا، كان الوضع مقلقًا للغاية“.

وشهد العديد من الأشخاص هذه الواقعة، حيث قال أحد السكان: ”كان يصرخ أمي ساعديني، أفطرت صرخاته قلبي“، كما قالت شاهدة عيان تدعى ”أنستازيا“: ”كان الطفل بمفرده في المنزل وكانت النيران شديدة للغاية وتخرج من الشرفة، لم يكن لدى الطفل خيار سوى التمسك بالنافذة والجلوس على المكيف الذي كان يمكن أن يتحطم ويؤدي إلى سقوطه“.

وحتى الآن، لا زال التحقيق جاريًا بشأن سبب اندلاع الحريق، كما كشفت التقارير أنه تم إجلاء 31 شخصًا على الأقل من المبنى، بالإضافة إلى استدعاء ما لا يقل عن 67 من رجال الإطفاء للمساعدة في إخماد الحريق.