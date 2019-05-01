ثور هائج ينطح رجلًا حتى الموت في مهرجان إسباني (فيديو)

كشف فيديو مؤسف كيف قتل ثور هائج، رجلا سبعينيًا بعد نطحه حتى الموت، خلال مهرجان للثيران في جنوب إسبانيا.

وشارك ”خوان خوسيه فارو“ 74 عامًا في مهرجان Toro Embolado في بلدة “ فيخير دي لا فرونتيرا“، وكان يشاهد الثور الهائج في أحد الأركان، ويحاول أن يكون في أمان ويتسلق نافذة تبعده عن الحيوان، عندما لاحظه الثور وسارع في الهجوم عليه.

لكن وفقًا لما نشرته صحيفة ”مترو“ البريطانية، سرعان ما شن الثور ”كامبانيتو“ هجومه على خوان وظل ينطح فيه عدة مرات دون توقف، ورغم محاولات العديد من الأشخاص لإبعاده عن خوان.

ولم يكن لخوان مفرًا، حيث كان وراءه بابًا حديدياً والجدار، وسط هجمات الثور المتتالية بقرنيه، وعلى الرغم من أن المشاركين في المهرجان نجحوا في تشتيت انتباه الثور وإبعاده للحظات عن خوان، إلا أنه سرعان ما عاود هجومه ونطحه مرة.

ونُقل خوان إلى المستشفى، وكشف الأطباء أنه أُصيب بثقب في الرئة والعديد من الكسور في أضلاعه، وعلى الرغم من محاولات إنقاذه، إلا أنها باءت بالفشل وتوفي متأثرًا بجراحه.

وكشفت التقارير أن هذه ليست المرة الأولى التي يشارك فيها خوان في مهرجان للثيران، ولكنه اعتاد أن يشاهد من خلف أحد الأسوار أو الأبواب الحامية ذات القضبان الحديدية، عكس هذه المرة.

يجدر بالذكر أنه في نفس يوم الواقعة، حدثت حالة إغماء لسيدة، كما تم علاج جرح رجل آخر بـ 7 غرز بعدما تعرض لهجوم من نفس الثور. في حين أن مهرجانات الثيران شائعة في الثقافة الإسبانية، إلا أن ناشطي حقوق الحيوان يسعون إلى حظرها، حيث يصفونها بالقاسية.