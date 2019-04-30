وفاة شاب فلسطيني أحرق نفسه احتجاجًا على عدم تلقيه العلاج في غزة

أعلنت مصادر فلسطينية، اليوم الثلاثاء، عن وفاة شاب فلسطيني متأثرًا بالحروق التي أصيب بها بعد أن أقدم على حرق نفسه، نتيجة تجاهل مطالبه بتلقي العلاج عقب إصابته في مسيرة العودة على حدود قطاع غزة.

وأضرم الشاب الفلسطيني بلال مسعود قبل أيام، النار في نفسه، احتجاجًا على عدم تلقيه الرعاية الصحية بعد إصابته خلال مسيرة العودة التي انطلقت في شهر مارس/آذار من العام الماضي.

ولم تنجح مساعي الطواقم الطبية في قطاع غزة، في علاج آثار الحروق التي أصيب بها الشاب مسعود، ولم تنجح مطالبات ذويه في الضغط على الجهات المعنية لنقله للخارج من أجل تلقي العلاج.

ومنعت حركة حماس، وقفة احتجاجية لذوي الشاب بلال مسعود في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، للمطالبة بنقله خارج القطاع لتلقي العلاج.

وبحسب إحصائية لوزارة الصحة، فقد أصيب أكثر من 16 ألف فلسطيني منذ انطلاق أحداث مسيرة العودة، جراح المئات منهم في حالة الخطر، كمان العشرات من المصابين تعرضوا لعمليات بتر أطرافهم السفلية والعلوية.