في حالة نادرة.. سقوط رحم سيدة أثناء الرقص

في حالة نادرة، تعرض رحم سيدة صينية في الستين من عمرها، إلى السقوط من مهبلها عندما كانت ترقص في ميدان عام.

واعتقدت السيدة التي لم يُكشف عن هويتها، أن واقعة سقوط رحمها سببها الرقص المفرط، لكن الطبيبة أخبرتها أن السبب المرجح أكثر هو الولادة، وفقًا لما جاء في صحيفة ”ميرور“ البريطانية.

وقالت الصحيفة، إن ”السيدة استشارت طبيبة بمركز صحة الأم والطفل في مدينة شوزهو الصينية، حيث شعرت بسقوط لحم من أعضائها التناسلية، وشكّت في إصابتها بورم، إلا أن الطبيبة سونغ هونغ جوان، كشفت للسيدة أنها عانت من هبوط في الرحم، وأن سبب ذلك قد يكون ناتجًا عن إنجابها طفلًا كبيرًا في سن مبكرة ولم يتم علاج حالتها آنذاك“.

وكشفت سونغ عن أنها ”أجرت عملية جراحية للسيدة، وأنها تتلقى العناية اللازمة الآن وفي مرحلة التعافي، كما أوضحت أن السيدة بالحالة نفسها منذ فترة، إلا أن سقوط رحمها لم يكن واضحًا مثل هذه المرة“.

وتنصح سونغ السيدات بالانتباه إلى أجسادهن، قائلة إن ”الأمراض مثل الإمساك والتهاب الأنف التحسسي والسعال المزمن، يمكن أن تؤثر سلبًا على عضلات قاع الحوض“.

بالإضافة إلى ذلك، شجعت الطبيبة الأمهات على ممارسة تمارين قاع الحوض بعد الولادة، كما أوضحت أنه على الرغم من أن هبوط الرحم يمكن أن يسبب ألمًا وعدم راحة، إلا أنه ليس خطيرًا ويمكن علاجه من خلال الجراحة والعلاج الهرموني، وتغيير في نمط الحياة أيضًا مثل التوقف عن التدخين.