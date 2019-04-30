فقدان 8 عمال إثر انهيار نفق في طهران (صور)

احتجِز 8 أشخاص، يوم الثلاثاء، إثر انهيار نفق يربط العاصمة الإيرانية طهران، بشمال البلاد.

وذكرت السلطات الإيرانية، يوم الثلاثاء، أن الحادثة أدت إلى احتجاز 8 عمال في داخله، وإصابة 3 بحروق وجروح خطيرة.

وقال المتحدث باسم منظمة الطوارئ الإيرانية مجتبى خالدي، إن “ مصير الأشخاص الثمانية المفقودين، غير معروف، وهناك معلومات تتحدث عن إصابة 3 آخرين بجروح وحروق خطيرة“.

وأضاف خالدي أن ”فرق الإنقاذ تحاول الوصول إليهم من أجل تقديم المساعدة لهم وإنقاذهم“.

ونقل موقع ”آخر الأخبار“ الإيراني عن محمد داود آبادي مدير العلاقات العامة بمنظمة الطوارئ الإيرانية، أن أحد العمال لقي مصرعه داخل النفق الذي يربط محافظة ”طهران“ بمحافظة ”البزر“ شمال إيران.