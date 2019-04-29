المغرب.. وفاة زوجين تناولا أعشابًا لعلاج العقم

توفيت سيدة مغربية صباح اليوم الاثنين، بقسم العناية المركزة في مدينة بني ملال، لتلحق بزوجها الذي فارق الحياة يوم السبت، نتيجة إصابتهما بتسمم بعد تناولهما أعشابًا لعلاج العقم.

ووفق شهود من أقارب الزوجين، فإنهما تناولا يوم الجمعة الوصفة التي قدمها لهم أحد بائعي الأعشاب بهدف علاج العقم، لكنهما أصيبا بألم حاد في البطن، نقلا على إثره للمستشفى حيث فارقا الحياة.

وحولت السلطات الأمنية الجثمانين إلى ثلاجة الموتى، حيث ستخضع للتشريح لتحديد أسباب الوفاة بشكل دقيق ورسمي، بعد أن فتحت الجهات الرسمية تحقيقًا في الحادثة.

ورغم أن تجارة الأعشاب في المغرب شهدت خلال السنوات السابقة تنظيمًا نسبيًا، لكنها ما تزال تعاني من العشوائية إلى حد كبير، كما أن جزءًا مهمًا من المغاربة، يلجأ لأخذ الوصفات من مواقع التواصل، خصوصًا وصفات التجميل الطبيعية، علمًا أن الكثير من الأعشاب النافعة قد تتحول إلى سموم إذا أسيئ استخدامها.