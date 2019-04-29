مصرع كويتي وإصابة سعودي في حادث مروري مروع

لقي مواطن كويتي مصرعه وأصيب آخر سعودي، اليوم الإثنين، عقب حادث تصادم على طريق الملك فهد عند جسر الوفرة/ كيلو 44 في الكويت.

وقال مصدر أمني: إن الشخص المصاب هو الذي تسبب بوقوع الحادث، الذي أودى بحياة المواطن الكويتي البالغ 46 عامًا، وفقًا لصحيفة ”الراي“ المحلية.

وتتصدر حوادث المرور الصحف المحلية ووسائل التواصل بين الحين والآخر، الأمر الذي بات يشكل شبحًا يطارد المواطنين والوافدين على حدٍ سواء، نظرًا لما تحصده هذه الحوادث المرعبة من أرواح بشرية.

وتحتل الكويت المركز الثالث عالميًا من حيث عدد الوفيات بالحوادث المرورية، وتسجل الإحصائيات الرسمية التي تُصدرها وزارة الداخلية كل عام عشرات الآلاف من الحوادث المرورية، والتي يتفاوت فيها عدد الوفيات كل عام، إلا أنه يتجاوز المئات في كل إحصائية.