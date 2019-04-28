العثور على جثة الأسترالي المفقود في جبال سلطنة عُمان

عثرت سلطات سلطنة عُمان، يوم الأحد، على جثة مواطن أسترالي مفقود منذ أيام، إثر سقوطه من أحد جبال السلطنة.

وقالت الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف في عُمان، عبر صفحتها على ”تويتر“، إنها تمكنت من العثور على الأسترالي المفقود مفارقًا الحياة.

وأوضحت الهيئة أن الأسترالي فارق الحياة، إثر سقوطه من أحد الجبال في محافظة جنوب الباطنة (شمال)، دون مزيدٍ من التفاصيل.

ودعت إلى عدم المجازفة بصعود الجبال والأماكن الوعرة تجنبًا لوقوع مثل هذه الحوادث.

ووفق إعلام محلي، كان الأسترالي المفقود، خرج، الإثنين، في رحلة مشي جبلي، قبل أن يُفقد أثره.

وتُعرف جبال سلطنة عُمان بارتفاعاتها الشاهقة، وجروفها، ومسالكها الوعرة، حيث تعد تحديًا لمحبي رياضة تسلق الجبال.