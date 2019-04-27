الكشف عن تفاصيل جديدة لحادثة الاعتداء على طبيب مصري في الكويت

كشفت صحيفة ”الراي“ الكويتية، تفاصيل جديدة عن حادثة الاعتداء التي تعرض لها طبيب مصري من قبل أب وابنه القاصر في مستشفى العدان بمحافظة الأحمدي.

ونقلت الصحيفة عن مصدر صحي، بأن الاعتداء على الطبيب، جرى باستخدام ”بعض الآلات الطبية الموجودة في غرفة الكشف الطبي، ما تسبب في إصابة الطبيب بجروح قطعية، ونزيف خارجي في الجمجمة وبعض الكدمات“.

وروت الصحيفة تفاصيل الحادثة، مبينة بأن ”الابن القاصر رمى ورقة بشكل غير لائق عندما دخل إلى غرفة كشف الطبيب، لكنّ الأخير تجاوز الموقف واستكمل إجراءات الفحص للحالة التي كانت برفقة الابن القاصر ووالدته“.

لكن ”وما إن خرج الابن من غرفة الكشف حتى عاد مرة أخرى ووجه إليه عبارات سب وشتم عاتبه الطبيب عليها، إذ قام بزجره وبيّن له بأن ما يفعله غير لائق كونه أكبر منه سنًا، وانتهى الموقف عند هذا الحد“، بحسب الصحيفة.

وكشف المصدر بأن ”الابن القاصر عاود الدخول مرة أخرى على الطبيب ممسكًا هاتفًا في يده، وطالبه الحديث إلى والده عبر الهاتف، إلا أن الطبيب رفض ليعود الابن بعد وقت قليل برفقة أبيه ويتهجمان عليه، مخاطبَيه بالقول: (المستشفى مو مستشفى أبوك)، ويوجهان له الشتائم والسباب“.

ووفق المصدر، فإن الموقف عقب ذلك تطور إلى اعتداء بالأيدي، باستخدام بمنظار أذن موجود في غرفة الكشف الطبي وبحامل مغذ، ما تسبب باصابة الطبيب بجروح قطعية في الرأس ونزيف خارجي في الجمجمة وبعض الكدمات التي استدعت اسعافه بعد أن فقد الوعي بسبب ضربة على مؤخرة رأسه“.

وأضاف المصدر بأنه ”تم تسجيل قضية بالواقعة في مخفر هدية ضد المعتديين اللذين حاولا استحضار تقرير طبي يفيد بوجود كسر في إصبع يد أحدهما“.

واتخذت إدارة المستشفى الإجراءات القانونية اللازمة، وسجلت قضية لملاحقة المعتديين، كما استنكرت الجمعية الطبية الواقعة، وأكدت أنها لن تتهاون أو تتنازل عن الحق القانوني للطبيب.

وشدد الدكتور أحمد ثويني العنزي، رئيس الجمعية الطبية الكويتية، على أن ”الجمعية لن تتنازل أو تتهاون عن الحق القانوني حول الاعتداء على الجسم الطبي في ظل وجود قانون قاصر وغير رادع“.

وأشار العنزي إلى أن ”ما يتعرض له الأطباء من اعتداءات جسدية أمر مؤسف، وأن الجمعية ستتخذ الإجراءات القانونية لحفظ حق الطبيب المعتدى عليه“.

وأكد أن ”دور الجمعية لن يكون مجرد استنكار، بل ستلحقه إجراءات للحد من هذه الظاهرة التي بدأت تنتشر في الآونة الأخيرة، ما بدأ ينتج عنه خلق أجواء غير آمنة للكادر الطبي“.

وكشف العنزي بأنه ”جرى التنسيق مع إدارة التحقيقات العامة والمكتب القانوني والمحاماة للجمعية، لاتخاذ الإجراءات القانونية المستحقة والرادعة في حادثة الاعتداء على طبيب العدان من طرف حدث ووالده“.