سعودي يعثر على جثة مجهولة داخل خزان منزله

عثر مواطن سعودي على جثة، داخل منزله في إحدى مناطق جدة، فيما فتحت شرطة ”النزلتين“ تحقيقًا موسعًا في الحادثة للوقوف على ملابساتها.

وعثر على المتوفى، وعليه آثار طعن في الرقبة، داخل خزان مياه، يعود لمنزل أحد الأشخاص في حي غليل الشعبي.

وبحسب صحيفة ”سبق“ المحلية، تلقت الجهات الأمنية في محافظة جدة بلاغًا من مواطن، يفيد بأن له منزلًا داخل حي غليل الشعبي، وقد تركه فترة من الزمن، وحينما عاد وجد مواطنًا متوفّى داخل خزان مياه منزله، وآثار دماء أمام باب المنزل.

وأضافت بعد انتقال الجهات الأمنية لموقع البلاغ، وبعد تتبُّع آثار الدماء، وُجد شخص من الجنسية السعودية مقتولًا داخل خزان ممتلئ بالمياه؛ فتم إخراجه عن طريق الدفاع المدني، وعليه آثار طعن في الرقبة.

وباشرت الأدلة الجنائية رفع البصمات، وأخذ القرائن لفك غموض وملابسات الجريمة.