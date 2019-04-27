 رجل يجازف بحياته على حافة الطابق السابع لإنقاذ قطة (فيديو)

أظهر فيديو صادم تداوله مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي لحظة مجازفة كندي بحياته على حافة الطابق السابع الضيقة؛ لإنقاذ قطته من شرفة الجيران.

وسجل جيمس باول، من ولاية تورنتو الكندية، الحدث الذي رصده في المبنى المقابل لسكنه، حيث ذُهل عندما رأى الرجل المتهور يتسلق شرفة جارته التي تسكن في الطابق السابع من أجل قطة.

ووفقًا لوكالة ”يونايتد برس إنترناشونال“، سار الرجل على حافة المبنى الضيقة لعدة أمتار على ارتفاع شاهق، قبل أن يصل إلى القطة ويلتقطها، ويعود بنفس الطريقة وهو يحملها.

ولم يصب المجازف، الذي لم يكشف عن هويته، بأذى في الموقف الذي كان من الممكن أن يتخذ منعطفًا مميتًا خلال لحظات.

وأوضح جيمس أنه أراد حث الرجل على إعادة النظر في هذه الخطوة الخطيرة، لكنه كان يخشى أن يفزعه ويتسبب في سقوطه، وقال: ”أردت قول أشياء كثيرة، ولكني لم أجرؤ“.

من جانبها قالت شرطة تورنتو، إن تصرفات الرجل لم تخرق القانون، ولكنهم حذروا من إقدام السكان على مثل هذه المجازفات الخطيرة، ونصحوا بطلب فرق الإنقاذ في هذه المواقف.