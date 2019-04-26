مصريان يقتلان والدهما بـ18 رصاصة بسبب اعتدائه على أختهما القاصر

كشفت قوات الأمن المصرية ملابسات مقتل رجل مسن في العقد السادس من العمر، بعد العثور عليه جثة هامدة ملقاة في منطقة المقابر بطريق الواحات البحرية بمدينة 6 أكتوبر (شمال غرب مصر).

وأفادت التحريات بأن نجلي المجني عليه، قاما بقتل والدهما بــ18 رصاصة نارية، بعد كشف علاقة الأخير غير الشرعية بأختهما، البالغة من العمر 19 عامًا.

وذكرت التحقيقات أنّ المجني عليه كان دائم التحرش بابنته القاصر، وكان دائمًا يلامس أجزاء حساسة من جسدها، وقام بهتك عرضها وحاول اغتصابها والاعتداء عليها بالقوة عدة مرات، ما دفعها إلى إبلاغ شقيقيها اللذين خططا لقتله بعد الاستعانة بخالهما.

وضبطت قوات الأمن المتهمين بعد التحريات وكشف ملابسات الجريمة، وتبيّن أنّ نجلي الضحية وخالهما وراء القتل، لسوء معاملة المجني عليه لهم.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم الجريمة أثناء مثولهم أمام النيابة وتم إحالتهم للمحاكمة الجنائية، بتهمة القتل العمد وحيازة أسلحة نارية دون ترخيص.

وأشارا إلى أنّ والدهما اعتاد إساءة معاملتهما ووالدتهما، ما دفعهما للتفكير في التخلص منه للأبد، إذ كان يستولي على أموالهما ولا يعمل وقام باغتصاب أختهما مرات عديدة.