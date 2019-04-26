شاهد.. استقبال جثماني المضيفين السعوديين من ضحايا اعتداءات سريلانكا (فيديو)

وصل جثمانا المضيفين السعوديين ”أحمد الجعفري، وهاني عثمان“، اللذين قتلا في تفجيرات سريلانكا، الأسبوع الماضي، فجر اليوم، إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة.

ووثقت مقاطع فيديو، لحظة وصول الجثمانين إلى المطار، حيث اصطف عدد من المواطنين وموظفي الخطوط السعودية لاستقبالهما.

وكانت السفارة السعودية في سيريلانكا، قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي، أن مواطنين سعوديين كانا ضمن ضحايا التفجيرات التي استهدفت عددًا من الكنائس والفنادق في الدولة الآسيوية خلال احتفال المسيحيين بعيد الفصح.

وقالت السفارة، في بيان نشرته على حسابها الرسمي بموقع تويتر: ”تنعى سفارة المملكة العربية السعودية لدى سيريلانكا مواطنيها أحمد زين الجعفري، وهاني ماجد عثمان، اللذين وافتهما المنية يوم الأحد.. إثر الاعتداء الإرهابي الآثم الذي وقع في مدينة كولومبو“.

وقد أقيمت صلاة الجنازة على مدير المقصورة أحمد جعفري، والمضيف هاني عثمان، فجر اليوم بمسجد الجفالي بجدة، وتمت مواراة جثمانيهما بمقبرة ”أمنا حواء“ بمنطقة البلد بجدة.