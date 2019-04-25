إصابة رجل إطفاء واختناق سيدة في حريقين منفصلين بالكويت

إصابة رجل إطفاء واختناق سيدة في حريقين منفصلين بالكويت

المصدر: نسرين العبوش – إرم نيوز

تمكنت فرق الإطفاء في الكويت، اليوم الخميس، من إخماد حريقين اندلعا في منزلين في منطقة الواحة بمحافظة الجهراء ومنطقة صباح الأحمد، نتج عنهما إصابة أحد رجال الإطفاء خلال تعامله مع الحادث واختناق سيدة.

ووفقًا لصحيفة ”الراي“ الكويتية، فقد تمكنت فرق الإطفاء من إخماد حريق منزلين في منطقة الواحة ومكافحة النيران، في حين أصيب أحد رجال الإطفاء أثناء تعامله مع الحريق ليتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

واندلع الحريق الثاني في أحد المنازل في منطقة صباح الأحمد، وتمكنت الفرق الإطفائية من إخماده، ونقل سيدة إلى المستشفى بعد إصابتها بحالة اختناق.

ووثقت الإدارة العامة للإطفاء حريق منطقة الواحة من خلال صورة أظهرت حجم الأضرار المادية، إضافة إلى مقطع صوتي للحظات تعامل الفرق الإطفائية مع الحريق ومحاولتها السيطرة عليه.

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