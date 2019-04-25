سعودية تقتل والدتها دهساً بسيارتها الجديدة (صور)

توفيت سيدة ستينية، مساء أمس، بعد أن تعرضت للدهس من قبل ابنتها التي كانت تقود سيارتها الجديدة داخل فناء المنزل بمدينة جيزان السعودية.

وذكر مصدر مطلع أن الفتاة أرادت تعلم قيادة السيارة داخل فناء المنزل، وبينما كانت تجلس على مقود السيارة، بادرت بدهس والدتها عن طريق الخطأ في التحكم بمقود السيارة؛ حيث وقعت الحادثة المؤلمة أمام عينيها“.

ويقع المنزل في مخطط 5 بمدينة جيزان، وعلى الفور تم توجيه فرقة إسعاف إلى موقع الحادث؛ حيث باشرت عملها. وقال متحدث الهلال الأحمر بجازان، بيشي الصرخي، إن ”غرفة العمليات تلقت مساء الأربعاء بلاغًا من مواطنة يُفيد بتعرض امرأة للدهس داخل ساحة منزل في مخطط (5) بمدينة جازان“. وتابع: ”على الفور تم توجيه فرقة إسعافية إلى موقع الحادث، حيث تم تقديم الخدمة الإسعافية لها، ونقلها إلى مستشفى الحياة الوطني لتلقي العلاج“، إلا أنها فارقت الحياة. من جهته، قال المغرد نواف الغامدي في تغريدة عبر ”تويتر“ تعقيباً على الحادثة إن ”العائله معروفه الله يرحمها ويغفرلها ويسكنها فسيح جناته وبنتها والله مصدومه نفسيآ لدرجه تقول أمي ماماتت الله يصبرها ويفرج همها“.