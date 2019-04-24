شاهد.. مغامر مظلي ينجو من الموت بأعجوبة (فيديو)

شارك لاعب قفز حر برازيلي، فيديو له، وهو يستعد للهبوط بين منازل حي سكني في البرازيل، بعد هبوب مفاجئ لعاصفة شديدة، أثناء تحلقيه في الجو، وفقًا لما ذكرته صحيفة ذا صن البريطانية، اليوم الأربعاء.

وفي لقطات مرعبة، يظهر المغامر المظلي، الذي لم يُكشف عن هويته، وهو يحاول القفز بين المنازل، ولكن سرعة الرياح الشديدة، تمنعه من الهبوط.

ثم ظهر المظلي في مشاهد التقطتها من منظور عين الطائر، وهو يبدأ بالاقتراب من مبنى سكني، وينحدر بسرعة عالية جدًا، كافية لقتله.

وأثناء محاولته الهبوط يصل أخيرًا للأرض، واقعًا على ظهره مع تحطم مظلته، بينما تصدر منه صرخات، وشكرًا لله باللغة البرتغالية، لنجاته من المنحة التي كادت تودي بحياته.