شاهد.. مغامر مظلي ينجو من الموت بأعجوبة (فيديو)

View this post on Instagram

شارك لاعب قفز حر برازيلي، فيديو له، وهو يستعد للهبوط بين منازل حي سكني في البرازيل، بعد هبوب مفاجئ لعاصفة شديدة، أثناء تحلقيه في الجو، وفقًا لما ذكرته صحيفة "ذا صن" البريطانية. . . وفي لقطات مرعبة، ظهر المظلي في مشاهد التقطتها من منظور عين الطائر، وهو يبدأ بالاقتراب من مبنى سكني، وينحدر بسرعة عالية جدًا، كافية لقتله. . . وأثناء محاولته الهبوط يصل أخيرًا للأرض، واقعًا على ظهره مع تحطم مظلته. . . #إرم_نيوز #لاعب_قفز #البرازيل #حي_سكني #منوعات #أخبار #لايك #تفاعل #ترند #اكسبلور #Brazil #Skydiver#NewsTrends