شاهد.. تركت سيارتها على الشاطئ فابتلعها البحر

في واقعة مؤسفة وطريفة في آن معا، تركت سيدة بريطانية سيارتها عند الشاطئ، لتعود وتجد البحر قد ابتلعها.

وحدثت الواقعة في شاطئ ”ويستون سوبر مير“ في مقاطعة سومرسيت البريطانية السبت، وتم نشر الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي من قِبل خفر السواحل.

وبحسب ما نشرته صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، تظهر الصور التي تمت مشاركتها بعد استدعاء رجال الطوارئ لمكان الواقعة، السيارة وهي غارقة في البحر ولا يظهر منها سوى جزءً بسيطًا.

ووفقا للتقارير، بحث ”روس وندسور“ ضابط خفر السواحل السيارة للتأكد من أنها خاوية، ولحسن الحظ لم يكن بها أحد.

وعادت صاحبة السيارة التي لم يُكشف عن هويتها، بينما كانت قوات خفر السواحل تفتش السيارة، لتُصدم بما حدث، كما كشف متحدث باسم خفر السواحل، أن السيدة أبلغت عن وجود أغراض ثمينة في السيارة، وبالفعل تم إرسال خبراء لإخراج تلك الأغراض من السيارة.

جدير بالذكر أن ارتفاع منسوب المياه بسبب المد والجزر، أدى إلى ابتلاع السيارة بعدما تركتها السيدة على الشاطئ.