اعتقال شخصين تناوبا على اغتصاب طبيبة سودانية في موقف حافلات

ألقت الشرطة السودانية اليوم الإثنين، القبض على متهمين بجريمة اغتصاب طبيبة في موقف ”جاكسون“ للمواصلات في العاصمة الخرطوم. . . وقال رئيس قسم شرطة الشمالي الخرطوم العقيد معتصم سليمان، إنه عقب ورود البلاغ للقسم ”تم تشكيل فريق من المباحث لمتابعة القضية“، موضحًا أنه ”تم القبض على المتهمين من خلال استدراجهما بوساطة هاتف الطبيبة المسروق“. . . وأشار إلى أن المتهمين اعترافا بارتكاب الجريمة، مضيفًا أن ”أحدهما من أصحاب السوابق، وخرج منذُ أسبوعين من السجن بعد أن مكث فيه 5 سنوات بعد إدانته في جريمة اغتصاب سابقة“. . . وأكد العقيد معتصم سليمان، أنه ”تتم استرداد المسروقات كافة، وفتح بلاغ جنائي في حق المتهمَين“، تحضيرًا لتقديمهما للعدالة، وفقًا لموقع ”الأحداث نيوز“ الإلكتروني. . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #جديد #لايك #تفاعل #صور #السودان #الخرطوم #صحة #sudan #news #اغتصاب #اعتقال #سجن #شرطة #جرائم #فتاة #خطر #مجرمين