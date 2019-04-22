مقتل 3 من أبناء أغنى رجل دنماركي في هجمات سريلانكا

أعلن أندرز هولتش بوفلسن، أغنى رجل في الدنمارك، أن 3 من أولاده قتلوا في الهجمات التي استهدفت كنائس وفنادق في سريلانكا، يوم الأحد.

وقال الملياردير بوفلسن (46 عامًا)، مالك الحصة الكبرى من موقع ”أسوس.كوم“ المتخصص في بيع الألبسة عبر الإنترنت، إن أولاده الأربعة كانوا في زيارة لسريلانكا للاحتفال بعيد الفصح، وقتل 3 منهم في الهجمات.

ورفضت عائلة بوفلسن الإدلاء بمزيد من التفاصيل حول تلك الفاجعة حرصًا على خصوصيتها.

ويعد بوفلسن أكبر ملاك الأراضي في اسكتلندا، وثاني أكبر مالكي الأراضي في بريطانيا، وتقدر ثروته بنحو 5.85 مليار دولار.

وأسفرت 8 هجمات بسريلانكا، الأحد، عن مقتل ما لا يقل عن 290 شخصًا وجرح أكثر من 500 آخرين، حسب المتحدث باسم الشرطة روان جوناسيكارا.

وتزامنت الهجمات مع احتفالات المسيحيين بـ“عيد الفصح“.

يشار إلى أن سريلانكا دولة ذات غالبية بوذية، فيما يبلغ عدد المسيحيين الكاثوليك فيها 1.2 مليون من إجمالي عدد سكان البلاد البالغ 21 مليونا.