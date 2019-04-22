مقتل شرطي كويتي بعد فشل محاولات إنقاذه

لقي شرطي كويتي مصرعه بعدما أصيب بطلقة نارية في الرأس عن طريق الخطأ خلال قيامه بتنظيف سلاحه الرسمي.

وقالت صحيفة ”الأنباء“ الكويتية، اليوم الأحد، إن ”أحد رجال قوة وزارة الداخلية برتبة وكيل عريف، ويدعى خالد ناصر الواوان، توفي إثر طلقة أصابته بالخطأ خلال قيامه بتنظيف سلاحه الرسمي“.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني قوله ”إن الفقيد أُسعف إلى مستشفى الفروانية عصر أمس إلا أن الأطباء فشلوا في إنقاذ حياته ليتم نقل الجثة إلى الطب الشرعي تمهيدًا لإجراءات الدفن“.

يشار إلى أن رجل الأمن المتوفى يعمل في الإدارة العامة لمباحث السلاح.