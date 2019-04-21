فلسطيني يحرق نفسه في غزة احتجاجًا على الأوضاع الاقتصادية

أقدم شاب فلسطيني اليوم الأحد، على إحراق نفسه وسط مخيم ”جباليا“ شمال قطاع غزة، احتجاجًا على الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها القطاع.

وقالت مصادر محلية، إن الشاب أضرم النار بنفسه بين المارة والمشاة بالقرب من سوق المخيم ”جباليا“، احتجاجًا منه على أوضاعه الاقتصادية الصعبة، في ظل ارتفاع متزايد لنسبة البطالة وانعدام فرص العمل.

وأضافت ذات المصادر، أن عددًا من المتواجدين في المكان، حاولوا إنقاذ الشاب البالغ من العمر 27 عامًا، قبل أن تلتهم النيران جسده وتصيبه بحروق من الدرجة المتوسطة.

وقال الناطق باسم الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة العقيد أيمن البطنيجي، إن الشاب أقدم على إحراق نفسه وسط مخيم ”جباليا“ شمال قطاع غزة، إلا أنه لم يتوفَ، حيث أدخل إلى مستشفى ”الأندونيسي“، لتلقي العلاج.

وتكررت العديد من الأحداث المشابهة في غزة خلال الأيام الماضية، في ظل ظروف اقتصادية صعبة يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة.