فلسطيني يحرق نفسه في غزة احتجاجًا على الأوضاع الاقتصادية

أقدم شاب فلسطيني، على إحراق نفسه وسط مخيم "جباليا" شمال قطاع غزة، احتجاجًا على الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها القطاع، في ظل ارتفاع متزايد لنسبة البطالة وانعدام فرص العمل، إلا أنه لم يتوفَ، حيث أدخل إلى مستشفى "الأندونيسي"، لتلقي العلاج.