بالصور.. هذا ما حدث لطائرة كويتية بعد ارتطامها بـ“كتلة ثلجية“

أعلنت الخطوط الجوية الكويتية الأحد، هبوط طائرة تتبع لها، ”بسلام“، في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، حيث محطتها الأخيرة، بعد ارتطامها بكتلة ثلجية عابرة.

وقالت الخطوط الكويتية في تغريدة لها على تويتر، إن ”طائرتها أيرباص (A320) المنفذة لرحلتها رقم (KU501) المتجهة إلى بيروت، تعرضت لارتطام مفاجئ بكتلة ثلجية عابرة“.

وذكرت أن الطائرة ”هبطت بسلام في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، هبوطًا طبيعيًا، ونقل ركابها إلى الفندق للاستراحة“، دون تفاصيل عن وقوع إصابات.

وأوردت وسائل إعلام كويتية، أن مقدمة الطائرة اصطدمت بغيمة جليدية، وهو ما أظهرته صور منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت الخطوط الكويتية، أنها بدأت بإصلاح الطائرة من طرف الفرق الفنية التابعة لها، إذ تُتوقع عودتها من بيروت إلى الكويت الساعة السابعة مساء اليوم.