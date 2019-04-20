متشرد يحلّق لأكثر من 1600 كيلو متر بين عجلات طائرة فرنسية

تمكن رجل متشرد من التحليق لأكثر من 1600 كيلومتر، مختبئًا بين عجلات الهبوط الخاصة بطائرة تابعة للخطوط الفرنسية، دون أن يصاب بمكروه، أو يفطن أحد لوجوده.

وبحسب موقع ”20 مينوت“ الفرنسي، تعود أحداث الواقعة إلى، يوم السبت الماضي، حيث حصلت في طائرة خلال رحلتها الداخلية بين منطقة غوادلوب وإقليم غويان.

ولم تتسرب أية معلومات عن الطريقة التي تمكن بها المغامر من التحايل على الإجراءات الأمنية داخل مطار ”بول كاراييب“ في مدينة ”بوانت أه بيتر“.

واكتفى رئيس شركة الطيران ”ألان بييفر“ بالقول:“اتخذنا إجراءات فورية للحفاظ على أمن المطار، وأعتقد أننا فهمنا الطريقة التي سلكها ذلك الشخص وتصرفنا على أساسها، وسنعلم المزيد بعد التحقيق“.

وقد أسند التحقيق في الحادثة لمصلحة الدرك التابعة للنقل الجوي.

وتم العثور على الرجل وهو بصحة جيدة، رغم أنه عانى، دون شك، من البرد و ضيق التنفس، لأن الطائرة كانت تحلّق لأزيد من 9 آلاف متر فوق سطح البحر، قبل أن يتبين أنّه يعاني من مرض نفسي، لذا تم إيداعه في مصلحة الأمراض النفسية.

ووفقًا للموقع الفرنسي، الذي نشر الخبر، كان بالإمكان أن تسفر رحلته عن وضع كارثي، فقد تم العثور العام 2016، على جثة بين عجلات طائرة تابعة للخطوط الفرنسية.