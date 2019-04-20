نحر سيدة داخل أحد مستشفيات البصرة العراقية

هزت جريمة بشعة، محافظة البصرة جنوب العراق، اليوم السبت، بعدما أقدم شخص على نحر امرأة كانت ترافق مريضًا في أحد مستشفيات المحافظة.

وقالت مصادر أمنية عراقية، إن ”شخصًا قام بذبح مرافقة مريض في ردهة أطفال بمستشفى الفيحاء وسط البصرة ولاذ بالفرار إلى جهة مجهولة“، فيما فتحت القوات الأمنية تحقيقًا بالحادثة لإلقاء القبض على الجاني وتسليمه للعدالة، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.

إلى ذلك أمر وزير الصحة العراقي علاء العلواني بـ“إجراء تحقيق فورًا“، داعيًا الجهات الأمنية المسؤولة عن قوة حماية المنشآت بـ“الكشف عن أسباب هذا الخرق الأمني“.

وطالب الوزير ”الجهات المعنية بتقوية وتعزيز جهاز حماية المنشآت ليكون قادرًا على حماية المؤسسات الصحية والحيلولة دون وقوع مثل هذه الحوادث مستقبلًا بما يؤمّن حماية المرضى ومرافقيهم ومنتسبي المؤسسات“.