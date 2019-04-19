تغريم طالبين 29 مليون دولار بسبب حفل شواء

قضت محكمة إيطالية بأن يدفع طالبان غرامة مشتركة بقيمة 29 مليون دولار (23 مليون جنيه إسترليني) بعد اتهامهما بالسماح لحفل شواء بإشعال حريق بالغابات.

ويقول ممثلو الادعاء إن الطالبين اللذين يبلغ عمر كل منهما 22 عامًا، أشعلا نيران الشواء مع مجموعة من الأصدقاء بالقرب من بحيرة كومو شمال إيطاليا يوم 30 كانون الأول/ديسمبر للاحتفال بالعام الجديد.

وبدأت الحرائق الهائلة بواسطة جمرات الشواء، ما أدى في النهاية إلى تدمير 2471 فدانًا من الغابات.

ودمرت الحرائق العديد من المباني، منها مبنى مات فيه جميع الحيوانات الأليفة، وفقًا لصحيفة لا ريبوبليكا اليومية الإيطالية.

وتم تقدير الغرامة الضخمة على الطالبين وفقًا لقاعدة قانونية، والتي تحدد العقوبة المالية بناءً على حجم الضرر.

ولم يتضح كيف يمكن أن يتحمل الطالبان دفع هذه الغرامة، وما زال أمام محاميهم 3 أسابيع للطعن على المبلغ أمام محكمة إدارية.

ورغم أن الطالبين عبَّرا عن أسفهما لما فعلاه إلا أنهما قالا إنهما كبش فداء، وقال أحدهما:“نحن كبش فداء لحريق لا يمكن تفسيره“.

وأضاف:“نحن الضحايا الحقيقيون لهذه القصة.. لقد أبلغنا هيئة الإطفاء على الفور وألقينا بأنفسنا في النيران في محاولة لإخمادها“.