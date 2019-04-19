إعلان حالة الطوارئ بمدينة عبادان الإيرانية بسبب الفيضانات والسيول

أعلن حاكم مدينة عبادان الإيرانية، سيد زين العابدين موسوي، الجمعة، عن إعلان حالة الطوارئ بالمدينة نتيجة كارثة السيول والفيضانات التي تضرب المدينة، والعديد من المحافظات في البلاد.

ونقلت وكالة أنباء ”الصحفيين الشبان“، الحكومية عن موسوي قوله إن ”إعلان حالة الطوارئ في عبادان بسبب المد غير الطبيعي وارتفاع نسبة المياه بنهر أروند“.

وأضاف حاكم عبادان الواقعة بمحافظة خوزستان، أن ”السلطات سوف تغلق مجرى الأنهار التي يقع على أطراف منازل المواطنين بالمدينة“، داعيًا سكان المدينة إلى ”توخي الحذر محذرًا من ارتفاع المد للمياه“.

في السياق، كان مدير إدارة التحذيرات بالأرصاد الجوية الإيرانية، أحد وظيفة، حذر الأسبوع الماضي في تصريحات صحفية، من أمطار شديدة بمحافظات هرمزغان وسيستان وبلوشستان وخراسان الرضوية“.

وبحسب وكالة أنباء ”فارس“، قال وظيفة إن ”محافظات بوشهر وفارس وخراسان بأقسامها الثلاث سوف تشهد أمطارًا شديدة، فيما ستنجرف المياه إلى مضيق هرمز وستشتد في المنطقة الغربية، وإن احتمال تقلب نسبة مياه الأنهار والمعابر في هذه المحافظات مرتفع للغاية،، لافتًا إلى أن ”المناطق المذكورة ستواجه مشكلات في تصريف المياه كونها لا تضم أنهارًا كبيرة“.

وتشهد عدة محافظات إيرانية شمال وجنوب البلاد، موجة غير مسبوقة من السيول والفيضانات، أدت إلى مصرع العشرات من المواطنين، علاوة على تشريد الآلاف من منازلهم، فضلًا عن الخسائر المادية وانهيار عدد من السدود، بالتزامن مع تحذيرات رسمية لهيئة الأرصاد، من تصاعد وتيرة السيول خلال الأيام المقبلة.