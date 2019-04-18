العثور على جثة طافية على شاطئ الأبراج في الكويت

عثر رجال المباحث الجنائية في الكويت، على جثة طافية على شاطئ البحر، لشخص مجهول توفي غرقًا.

ووفقًا لحساب ”أمن ومحاكم“، فإن المتوفى فارق الحياة غرقًا، وقد وجدت جثته على شاطئ الأبراج، بعد تلقي بلاغ بوجود جثة طائشة في المنطقة.

وبينت معاينة الأدلة الجنائية للجثة أن ”المتوفى كان يرتدي ملابس سباحة وبلا بصمة“، دون الكشف عن هويته إن كان مواطنًا أو مقيمًا.

ويرتاد المواطنون والوافدون في الكويت البحر خلال فترات مختلفة لممارسة هواية السباحة أو الغوص في أعماق البحر، في البلد الخليجي الذي تعد فيه ممارسة الغوص من المواهب التاريخية والقديمة، والتي كانت تعد في وقت سابق مصدر رزق فضلاً عن كونها هواية.