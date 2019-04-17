مصرع 28 شخصًا إثر انقلاب حافلة سياحية في البرتغال (صور وفيديو)

لقي 28 شخصًا مصرعهم، يوم الأربعاء، إثر انقلاب حافلة سياحية في إحدى جزر ماديرا السياحية في البرتغال.

وقال فيليب سوسا عمدة بلدية ”سانتا كروز“ حيث وقع الحادث، إن 21 شخصًا أيضًا أصيبوا بجروح، حسب موقع ”اوروب1“.

وأكد السفير الألماني في البرتغال، أن هناك ضحايا ألمان في الحادثة، قائلًا: ”نعلم فقط أن هناك ضحايا ألمان، لكن لا نعرف لحد الآن هويتهم أو عددهم“.

وذكر التلفزيون البرتغالي أن السائق السيطرة على الحافلة التي كانت تقل 50 شخصًا، فخرجت عن الطريق وانقلبت عدة مرات، إلى أن وقعت على منزل مبني بجانب تل.

وأعلن الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا من العاصمة لشبونة، أنه سيذهب إلى جزر ماديرا في الليل.