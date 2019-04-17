ضرب امرأة ومسن في مشاجرة يثير الغضب في السعودية (فيديو)

أثار مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، اليوم الأربعاء، موجة غضب بعدما ظهرت فيه مشاجرة بين شابين من جهة وامرأة ومسن من جهة أخرى.

ويقول مدونون سعوديون إنّ المشاجرة وقعت على طريق الملك عبدالعزيز في مدينة جدة ظهر اليوم الأربعاء، وإن الرجل المرافق للمرأة كبير في السن مقارنة بالشابين اللذين تشاجرا معه ومع المرأة التي ترافقه.

ويظهر في الفيديو بالفعل شاب يتشاجر مع امرأة ويقوم بدفعها، بينما ينهمك الشاب الآخر بتبادل الضرب مع رجل قيل إنه مسن رغم أن مقطع الفيديو لا يتيح تأكيد ذلك.

طريق الملك اليوم???? pic.twitter.com/2TqWmvlNcc — MBS???????? محمد بن عبدالعزيز (@506MBS) April 17, 2019

جالس احاول احلل سبب المضاربة عجزت القى تفسير تضرب رجل كبير بالسن و امراة كبيرة

هذا طريق الملك بجدة اليوم#عوده_الاداريين_والاداريات pic.twitter.com/KAjxWRpRME — نايف الفهد ℹ (@Na_iF_10) April 17, 2019

وانتقد عدد كبير من المغردين السعوديين في موقع ”تويتر“ قيام الشابين بالتشاجر مع امرأة ورجل كبير في السن، في مكان عام، بجانب انتقاد تصوير المشاجرة ونشرها بدلًا من التوقف وتفريق طرفيها.

بيضة تداقش حجر .. جده طريق الملك pic.twitter.com/IkEtpIl6D4 — السدرة ???? (@3Bfah) April 17, 2019

لا حول ولا قوة إلا باالله..

طريق الملك اليوم جدة ،،

عراك من نوع اخر.. pic.twitter.com/2R0idNDerK — Yehya Asseri (@yehya_dr) April 17, 2019

ولم يصدر أي تعليق رسمي يؤكد المزاعم المتداولة عن المشاجرة، فيما لا يمكن لـ ”إرم نيوز“ التأكد من صحة كل ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي.