ضرب امرأة ومسن في مشاجرة يثير الغضب في السعودية (فيديو)

ضرب امرأة ومسن في مشاجرة يثير الغضب في السعودية (فيديو)

المصدر: جدة – إرم نيوز

أثار مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، اليوم الأربعاء، موجة غضب بعدما ظهرت فيه مشاجرة بين شابين من جهة وامرأة ومسن من جهة أخرى.

ويقول مدونون سعوديون إنّ المشاجرة وقعت على طريق الملك عبدالعزيز في مدينة جدة ظهر اليوم الأربعاء، وإن الرجل المرافق للمرأة كبير في السن مقارنة بالشابين اللذين تشاجرا معه ومع المرأة التي ترافقه.

ويظهر في الفيديو بالفعل شاب يتشاجر مع امرأة ويقوم بدفعها، بينما ينهمك الشاب الآخر بتبادل الضرب مع رجل قيل إنه مسن رغم أن مقطع الفيديو لا يتيح تأكيد ذلك.

وانتقد عدد كبير من المغردين السعوديين في موقع ”تويتر“ قيام الشابين بالتشاجر مع امرأة ورجل كبير في السن، في مكان عام، بجانب انتقاد تصوير المشاجرة ونشرها بدلًا من التوقف وتفريق طرفيها.

ولم يصدر أي تعليق رسمي يؤكد المزاعم المتداولة عن المشاجرة، فيما لا يمكن لـ ”إرم نيوز“ التأكد من صحة كل ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي.

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