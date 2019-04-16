مشهد سينمائي تنبأ باختفاء كاتدرائية ”نوتردام“ الفرنسية (فيديو وصور)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو ومجموعة من الصور، تضمنت مشاهد من الفيلم الأجنبي ”Before Sunset“، أو ”قبل الغروب“، والذي توقع فيه المخرج والمؤلف ريتشارد لينكليتر، اختفاء كاتدرائية نوتردام الموجودة في العاصمة الفرنسية باريس.

وخلال المشهد، يظهر بطلا الفيلم إيثان هوك وجولي دلبي، على متن مركب سياحي حيث تبادلا الحديث، حول محاولة تفجير كنيسة ”نوتردام“، من قبل الألمان أثناء الحرب العالمية وتوزيع المتفجرات في جميع أنحاء المبنى.

وتابع بطل الفيلم، أنه كان يجب جلوس جندي في الكاتدرائية ليضغط زر التفجير داخل المبنى، إلا أنه انبهر بجمال الكنيسة ولم يستطع تدميرها.

وهنا قالت جولي دلبي، إنه كانت توجد كنيسة في نفس المكان على ضفاف نهر السين، وعليك أن تفكر بأن كنيسة نوتردام ستختفي يومًا ما، إلا أن ما حدث بالفعل مساء يوم الإثنين، هو اشتعال النيران في الكنيسة، وسط صدمة من الجميع.

فيلم ”Before Sunset“، أو ”قبل الغروب“، تم إنتاجه عام 2004، وهو من تأليف وإخراج ريتشارد لينكليتر، وهو فيلم دراما رومانسي، بطولة إيثان هوك وجولي دلبي، ولاقى الفيلم إشادة واسعة من النقاد، وترشح لجائزة الأوسكار لأفضل سيناريو مقتبس.

يُذكر أن كاتدرائية ”نوتردام“ التاريخية، تعرضت لحريق هائل يوم الإثنين، وحاول نحو 500 رجل إطفاء إخماد الحريق، لعدة ساعات، قبل أن يتمكنوا من السيطرة عليه جزئيًا صباح يوم الثلاثاء، تحت أنظار آلاف الفرنسيين والسياح الذين راقبوا المشهد بحزن شديد.

الكاتدرائية تم تشييدها قبل 855 عامًا، وتخضع منذ العام الماضي لعملية إعادة ترميم.