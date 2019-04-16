مصرع 3 شبان بمركبة نقل أموال في السعودية

أودى حادث سير في منطقة الباحة في المملكة العربية السعودية، أمس الإثنين، بحياة 3 شبان؛ بعد سقوط مركبتهم بمنحدر.

وكان الشبان الثلاثة، أحدهم قائد المركبة واثنان من مساعديه، في سيارة نقل أموال، حين سقطت بمنحدر الطريق المؤدي إلى مطار الباحة.

وذكر ناشطون أن من بين المتوفين شابين يدعيان سعيد عوض الحارثي وخالد عوض الحارثي.

وعلق حساب باسم بندر آل هياس: ”من أخطر المهن نقل الأموال وتغذية الصرافات، وفوق هذا راتبها تقريبًا ٤ آلاف، والسيارات خطيرة جدًا؛ وذلك لأنها مصفحة ويصعب إنقاذ من بداخلها عند الحوادث، علاوة على تعرض البعض للسطو وغيره، نرجو من الشركات النظر في وضعهم“.