3 وفيات بحريق منزل شعبي في أحد أحياء جدة السعودية (صور)

لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب عدد آخر، جراء حريق شب، مساء السبت، في منزل شعبي مؤلف من 3 طوابق في أحد الأحياء القديمة في مدينة جدة السعودية.

وبحسب متحدث باسم الدفاع المدني في مكة المكرمة، تلقى مركز العمليات بلاغًا، من امرأة حول اندلاع حريق بمنزل شعبي في حي بترومين جنوب محافظة جدة.

وقال العقيد سعيد سرحان، إن ”فرق الإطفاء توجهت فور تلقيها البلاغ من السيدة التي تسكن بجوار المبنى، وشاهدت ألسنة اللهب، وسمعت صراخ المصابين“.

أخمد مدني #جدة حريقاً اندلع في منزل شعبي مكون من دورين ، نتج عنه وفاة فتاتين وطفلة نسأل الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ، وإصابة امرأتين وطفلين من الجنسية الصومالية تم نقلهم عن طريق الهلال الأحمر للمستشفى . pic.twitter.com/thONwuUIPi — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) April 13, 2019

وبحسب سرحان،“شمل الحريق الدور الأرضي من المبنى، والدور الأول، مع حدوث انهيار بسقف الدور الثاني، نتيجة قوة النيران وألسنة اللهب“.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني، إنه باقتحام فرق الإنقاذ المبنى، عثرت على فتاتين وطفلة، واتضح بعد الكشف عليهن أنهن فارقن الحياة، كما نتج عن الحريق إصابة 4 أشخاص هما امرأتان وطفلان، نقلوا إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.

وفتحت الأجهزة الأمنية تحقيقًا في الحادثة لكشف ملابساتها.