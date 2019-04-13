ركاب طائرة يرصدون سفن فضاء غامضة في السماء (فيديو)

أصيب ركاب طائرة في رحلة من كوريا الجنوبية إلى تايلاند، بصدمة كبيرة، عندما رصدوا سفن فضاء غامضة في السماء.

ويُظهر مقطع فيديو لحظة انقسام مركبة فضائية غامضة، إلى 6 قطع منفصلة قبل اختفائها، بالقرب من الطائرة.

ووفقًا لما نشرته صحيفة ”ميرور“ البريطانية، لاحظ لوكاس كيم، ما ظن أنه طائرة أخرى تحلق في السماء، وهو على متن طائرة تابعة لشركة ”جيجو“ الجوية متجهًا إلى تايلاند، فأخرج هاتفه وسجل الفيديو.

وقال كيم: ”ظننت في البداية أنها طائرة أخرى، فنادرًا ما يمكن رؤية طائرة تحلق بالقرب من أخرى، لذا سجلت ما أراه باستخدام هاتفي هواوي بي 9 لايت“، ولكن ما حدث لاحقًا صدم لوكاس.

ويبدو أن ما شاهده لم يكن طائرة عادية مثلما اعتقد في بداية الأمر، حيث قال: ”عندما نظرت عن كثب، لم تكن طائرة عادية، حيث انقسمت إلى 6 مركبات، كما كانت تطلق ضوءًا أخضر مصفر“.

وفي الفيديو يمكن رؤية كيف انقسمت المركبة إلى 6 قطع قبل أن تختفي، وفي حين أن بعض الركاب يعتقدون أن المركبة الغامضة ما هي إلا انعكاس للضوء الصادر من جناح الطائرة، إلا أن لوكاس لم يقتنع بتلك النظرية.

وقال لوكاس: ”صدقوا ما تشاؤون، لكنني متأكد أنني رأيت أجسامًا طائرة غريبة، وهذا قد يكون سفن فضاء أو مجموعة طائرات تجسس روسية“.