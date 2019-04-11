7 قتلى و14 جريحًا في حادث سير مروع بإيران (فيديو وصور)

لقي 7 إيرانيين مصرعهم فيما أصيب 14 آخرون بجروح؛ نتيجة اصطدام عدة سيارات ببعضها في الطريق الرابط بين مدينة ساوة (وسط إيران) بالعاصمة طهران.

وقال المتحدث باسم خدمات الطوارئ في إيران مجتبى خالدي لوكالة أنباء الطلبة ”إيسنا“، الخميس: ”إن حادث سير وقع نتيجة اصطدام عدة سيارات على الطريق بين العاصمة طهران ومدينة ساوة أوقع 7 قتلى و14 جريحًا“.

وأضاف خالدي، أن ”اصطدام السيارات أحدث حرائق متتالية ببعض السيارات“، مضيفًا أن ”سبعة جرحى من بين 14 شخصًا في حالة حرجة؛ بسبب الإصابات والحروق“.

وتقول السلطات الإيرانية، إن حوادث السير التي تشهدها البلاد تكلفها 3 مليارات دولار من الخسائر سنويًا، وتقع معظم الحوادث في عيد النيروز من كل عام؛ بسبب كثرة المسافرين.