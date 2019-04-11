وفاة وافد مصري في مطار الكويت قبيل سفره للقاهرة

توفي اليوم الخميس، وافد مصري في مطار الكويت، قبيل سفره إلى القاهرة، حيث تم نقل جثته إلى الأدلة الجنائية لمعرفة أسباب الوفاة.

وذكر مصدر أمني لصحيفة ”الراي“ الكويتية، أن التقرير الأولي للطب الشرعي بيَن أن الوفاة كانت طبيعية.

وأوضح أن الوافد المصري هو من مواليد عام (1953) وكان مغادرًا إلى القاهرة وتوفي عند التفتيش، فيما يتم في هذه الأثناء عمل الإجراءات اللازمة لرفع الجثة.

وتعتبر الجالية المصرية من أكبر الجاليات العربية في الكويت، الذي يقطنه أكثر من 4 ملايين نسمة، وتشكل نسبة الوافدين فيه أكثر من ضعفي عدد المواطنين.