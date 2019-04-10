الشرطة الأوغندية تكشف ملابسات وفاة رجل الأعمال السعودي مذكر السبيعي

قالت الشرطة الأوغندية، اليوم الأربعاء، إن سائحًا سعوديًا، زلت قدمه بعدما كان يلتقط صورة ”سيلفي“ على ضفة نهر النيل في أوغندا فسقط وقضى غرقًا.

وتأتي تلك التصريحات الأولى من جهة رسمية في أوغندا والمخالفة لرواية سابقة عن سبب وفاة رجل الأعمال السعودي مذكر السبيعي الذي وجدت جثته أمس الثلاثاء.

وعثرت السلطات الأوغندية، أمس الثلاثاء، على جثة السبيعي، مع رواج رواية تقول إنه سقط قبل أيام في بحيرة ”فيكتوريا“ بعد نزوله فيها ليغسل يديه، إلا أنه سقط وجرفته الأمواج بعيدًا ثم اختفى.

وأوضحت الناطقة باسم الشرطة الأوغندية هيلين بوتوتو لوكالة ”فرانس برس“، اليوم الأربعاء، عن سبب وفاة السبيعي: ”غرق وهو يلتقط صورة سيلفي على نهر النيل وقد جرفته المياه“.

وأضافت الناطقة باسم الشرطة: ”زلت قدم السائح لأن الأرض كانت مبللة وهو كان قد انحنى إلى الوراء لالتقاط صورة للمياه الهائجة“ مشيرة إلى أن العثور على الجثة قد تم الثلاثاء على بعد 10 كيلومترات.

وكان رجل الأعمال السعودي برفقة أصدقاء يزور معهم شلالات ”كالاغالا“ في وسط أوغندا عندما وقع الحادث، يوم السبت.

وقال مقربون وناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن ”السبيعي لديه مكتب خدم في السعودية وتوجه لأوغندا لجلب عاملات“.

وتفيد دراسة لمركز ”آل إينديا انستيتوت أوف ميديكال ساينسز“ أجريت في 2018 أن حوادث ”السيلفي“ أودت بحياة 259 شخصًا في العالم بين تشرين الأول/أكتوبر 2011 وتشرين الثاني/نوفمبر 2017.