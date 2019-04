شاهد.. دهس ”متعمد“ لطالب في كلية التقنية في الرياض (فيديو)

View this post on Instagram

أظهر مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل في السعودية، سائق سيارة يدهس أحد طلاب الكلية التقنية بالعاصمة الرياض. . وظهر خلال المقطع، قائد مركبة، صدم أحد الطلاب، بجوار الرصيف ولاذ بالفرار من الموقع، فيما حاول بعض الطلاب اللحاق به دون جدوى.