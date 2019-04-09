شاهد.. دهس ”متعمد“ لطالب في كلية التقنية في الرياض (فيديو)

أثار مقطع فيديو يظهر إقدام سيارة على صدم طالب في كلية التقنية في العاصمة السعودية الرياض، حالة من الجدل الواسع بين المعلقين، الذين تداولوا المقطع بشكل مكثف على موقع تويتر.
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أظهر مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل في السعودية، سائق سيارة يدهس أحد طلاب الكلية التقنية بالعاصمة الرياض. . وظهر خلال المقطع، قائد مركبة، صدم أحد الطلاب، بجوار الرصيف ولاذ بالفرار من الموقع، فيما حاول بعض الطلاب اللحاق به دون جدوى. . . #إرم_نيوز #دهس_طالب_في_كلية_التقنية #كلية_التقنية #دهس #حوادث #السعودية #الرياض #جدة #ترند #اكسبلور #لايك #تفاعل #أخبار #لايكات #explore#ksa #saudiarabia
الفيديو أظهر سيارة كبيرة الحجم من نوع فورد تسير بسرعة لتصدم طالبًا وتلوذ بالفرار، بعد سقوطه جانبًا على الرصيف.
وشرح مغرد يدعى صالح عتيق تفاصيل الحادث -وقد كان متواجدًا أثناء وقوعه- بالقول، إن القصة هي قيام السائق بصدم سيارته مع سيارتين أخريين كانتا تغلقان الطريق عليه، ولما حاول بعض الطلبة إيقافه صدم الطالب ”محمد“، مشيرًا إلى أن الضحية حالته مستقرة في أحد المستشفيات.
#كلية_التقنية
السالفه ومافيها صدم موتري وموتر ثاني علشانا مسكرين عليه وجو العيال بيوقفونه وصدم محمد والخمدلله محمد حالته كويسه وانا حاليا عنده في المستشفى بسكم تاليف pic.twitter.com/nOWNHj7t7Q
— صالح عتيق ???? (@saleh_ateeq) April 9, 2019
وتداول مغردون مقطعًا آخر يظهر الطالب وهو مستلقٍ على الأرض، بينما يتجمع حوله آخرون في محاولة لإسعافه.
الحممدلله على سلامته #دهس_طالب_في_كلية_التقنية pic.twitter.com/NQyBRPNV6z
— Rashed (@Rashed73371598) April 9, 2019
ونشر المغرد صالح عتيق، في تغريدة أخرى صورة للضحية قائلًا إن حالته أفضل.
#دهس_طالب_في_كلية_التقنية#كلية_التقنية وهذا محمد الحمدلله حالته احسن pic.twitter.com/zh93PH6OZA
— صالح عتيق ???? (@saleh_ateeq) April 9, 2019
وتفاعل مغردون سعوديون على موقع تويتر مع الحادث، إذ سرعان ما دشنوا وسمًا باسم
#دهس_طالب_في_كلية_التقنية.