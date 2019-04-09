شاهد.. دهس ”متعمد“ لطالب في كلية التقنية في الرياض (فيديو)

أثار مقطع فيديو يظهر إقدام سيارة على صدم طالب في كلية التقنية في العاصمة السعودية الرياض، حالة من الجدل الواسع بين المعلقين، الذين تداولوا المقطع بشكل مكثف على موقع تويتر.

الفيديو أظهر سيارة كبيرة الحجم من نوع فورد تسير بسرعة لتصدم طالبًا وتلوذ بالفرار، بعد سقوطه جانبًا على الرصيف.

وشرح مغرد يدعى صالح عتيق تفاصيل الحادث -وقد كان متواجدًا أثناء وقوعه- بالقول، إن القصة هي قيام السائق بصدم سيارته مع سيارتين أخريين كانتا تغلقان الطريق عليه، ولما حاول بعض الطلبة إيقافه صدم الطالب ”محمد“، مشيرًا إلى أن الضحية حالته مستقرة في أحد المستشفيات.

#كلية_التقنية

السالفه ومافيها صدم موتري وموتر ثاني علشانا مسكرين عليه وجو العيال بيوقفونه وصدم محمد والخمدلله محمد حالته كويسه وانا حاليا عنده في المستشفى بسكم تاليف pic.twitter.com/nOWNHj7t7Q — صالح عتيق ???? (@saleh_ateeq) April 9, 2019

وتداول مغردون مقطعًا آخر يظهر الطالب وهو مستلقٍ على الأرض، بينما يتجمع حوله آخرون في محاولة لإسعافه.

ونشر المغرد صالح عتيق، في تغريدة أخرى صورة للضحية قائلًا إن حالته أفضل.