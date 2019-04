العثور على جثة رجل الأعمال السعودي مذكر السبيعي بأوغندا

View this post on Instagram

عثرت السلطات الأوغندية، اليوم الثلاثاء، على جثة رجل الأعمال السعودي مذكر السبيعي، الذي سقط قبل أيام في بحيرة فيكتوريا بعد نزوله فيها ليغسل يديه، إلا أنه سقط وجرفته الأمواج بعيدا ثم اختفى. وبعد عمليات بحث مكثفة طوال أيام، وجدت جثة "السبيعي"، اليوم، على بعد نحو كيلومترين اثنين من موقع سقوطه، وفق صحيفة "سبق" المحلية.