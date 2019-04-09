العثور على جثة رجل الأعمال السعودي مذكر السبيعي بأوغندا

عثرت السلطات الأوغندية، اليوم الثلاثاء، على جثة رجل الأعمال السعودي مذكر السبيعي، الذي سقط قبل أيام في بحيرة فيكتوريا بعد نزوله فيها ليغسل يديه، إلا أنه سقط وجرفته الأمواج بعيدًا ثم اختفى.

وبعد عمليات بحث مكثفة طوال أيام، وجدت جثة ”السبيعي“، اليوم، على بعد نحو كيلومترين اثنين من موقع سقوطه، وفق صحيفة ”سبق“ المحلية.

وكانت السفارة السعودية بأوغندا، قد أعلنت في بيان لها قبل أيام، أن مذكر السبيعي فقد يوم السبت بعد سقوطه في أحد الشلالات، وأنها تتابع مع السلطات الأوغندية بحثها عنه.

وسبق أن تم تداول مقاطع فيديو عبر موقع التواصل ”تويتر“، للمكان الذي سقط منه مذكر السبيعي، وعمليات البحث المستمرة عنه طوال أيام، قبل العثور على جثته.

وترحم ناشطون على ”السبيعي“، حيث كتب أحد أقربائه: ”بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تم العثور على فقيدنا وقد انتقل إلى رحمة الله، نسأل الله أن يغفر له ويتجاوز عنه، إنا لله وإنا إليه راجعون“.

#مذكر_السبيعي_مفقود_في_اوغندا بقلوب مؤمنه بقضاء الله وقدره ، تم العثور على فقيدنا وقد إنتقل إلى رحمة الله نسأل الله أن يغفر له ويتجاوز عنه ، انا لله وإنا إليه راجعون — مشرع ناصر السبيعي (@124Ks) April 9, 2019

وأكد طلال بن سوقان: ”ثبتت وفاة مذكر السبيعي غرقًا بنهر أوغندا، وتم الوصول للجثة. نسأل الله أن يتقبله من الشهداء، وأن يغفر له ويرحمه ويحسن عزاء أسرته“.