بالفيديو.. انتحار شاب من أعلى جسر القاهرة في الرياض

أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، سقوط شاب من أعلى جسر ميدان القاهرة بالعاصمة السعودية الرياض.

ووثق الفيديو لحظة سقوط الشاب بعدما حاول رجال الدفاع المدني ثنيه عن إلقاء نفسه من أعلى الجسر.

محاولة انتحار من فوق كبري بميدان القاهرة في الرياض pic.twitter.com/zUkyOZvkna — علوش ???? (@uiiiqlc) April 8, 2019

من جهتها، باشرت الجهات الأمنية التحقيق بالحادث، في حين تم نقل الشاب إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.

ولم تعرف حالة الشاب الصحية، في انتظار بيان عن الجهات المعنية، توضح فيه ملابسات الحادث.