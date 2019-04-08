أردني يوجه طعنة قاتلة لزوجته في الزرقاء

أصيبت سيدة من محافظة الزرقاء، شرق العاصمة عمان، بجروح بالغة، بعد تعرضها لعدة طعنات من قبل زوجها، نقلت على إثرها لأحد المستشفيات في الأردن، حيث وصفت حالتها بالحرجة، ووضعت في وحدة العناية المركزة.

وفي تفاصيل الحادثة، كشف مصدر أمني، أن السيدة في الثلاثينيات من العمر، تعرضت صباح اليوم الإثنين، لعدة طعنات في أنحاء متفرقة من جسدها من قبل زوجها، باستخدام آلة حادة.

وأضاف أن حادثة الطعن وقعت في منزل الزوجين، واللذين لم يكشف عن هويتهما، وذلك بعدما نشب نزاع عائلي بينهما.

وشرعت عناصر الأمن الأردنية، بفتح تحقيق للوقوف على ملابسات الحادثة، حيث بدأت في البحث عن الزوج الذي فر بعد ارتكابه لجريمته.