طفلة تسقط من الطابق 26 وتنجو من الموت بأعجوبة (فيديو)

أظهر فيديو مروع، سقوط طفلة صينية في السادسة من عمرها، من الطابق رقم 26، لكنها نجت بأعجوبة من الموت.

على الرغم من سقوط الطفلة المميت، إلا أنها ولحسن حظها سقطت على سقيفة ثم على ما يشبه خيمة في نهاية البرج، مما أدى إلى تخفيف سقوطها بعض الشيء، حتى أنها نهضت وركضت وكأن شيئًا لم يكن.

ووفقًا لما نشرته صحيفة ”ذا صن“ البريطانية، فسرعان ما نُقلت الطفلة إلى المستشفى بمدينة ”تشونغتشينغ“ في الصين، وكشفت التقارير أنها لم تصب سوى بكسر في اليد.

وفيما يتعلق بالواقعة، من المرجح أن الطفلة كانت نائمة بمفردها في المنزل، وسقطت من النافذة عن طريق الخطأ عندما استيقظت وتجولت في الشقة بحثًا عن والديها.