اختفاء فتاتين في ظروف غامضة بالسعودية

اختفت فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا في ظروف غامضة من إحدى قرى محافظة #أبو_عريش في منطقة #جازان في المملكة العربية #السعودية، وذلك قبل نحو 50 يومًا. وبحسب صحيفة "سبق" المحلية، فإن الفتاة شوهدت آخر مرة عندما توجهت في الصباح الباكر إلى مدرستها التي لا تبعد سوى أمتار قليلة عن منزلها، قبل أن تختفي عن الأنظار وتنقطع أخبارها، وفق ما أكدته أسرتها، مبينة أنها أبلغت الشرطة بعد عجزها عن العثور عليها. وأكدت والدة الفتاة أن ابنتها لا تعاني أي أمراض نفسية أو اضطرابات، فيما لا تزال الأجهزة الأمنية تبحث عنها. كما ذكرت الصحيفة حادثة مشابهة، مبينة أن فتاة أخرى اختفت أيضًا في ظروف غامضة، في حي لبن في العاصمة #الرياض، قبل يومين، بعد أن خرجت من بيتها لرمي القمامة، دون أن تحمل معها أي أداة اتصال، ثم اختفت دون أثر.