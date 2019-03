3 إصابات بحريق أحد المنازل التابعة لشركة نفط الكويت

View this post on Instagram

اعلنت شركة نفط الكويت عن اندلاع حريق في احد المنازل التابعه لها في منطقة الاحمدي ، حيث اسفر الحريق عن ثلاثة اصابات منهم اصابه بليغه تم نقلها على الفور الى مستشفى الأحمدي وهي بحالة مستقرة، بينما تم التعامل مع الاصابات الاخرى في موقع الحريق كونها اصابات طفيفه . وقد تعاملت مع الحريق على الفور جميع الفرق المعنيه من اسعاف و إطفاء و الفرق المسانده الأخرى التابعه للشركه ، كذلك استجاب مركز اطفاء الاحمدي التابع للاداره العامه للاطفاء . وقال المتحدث الرسمي بإسم شركة نفط الكويت نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المشتركة عبدالوهاب المذن انه تمت السيطره الكامله على الحريق و اضاف انه سوف يتم تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على اسباب الحادث حسب الاجراءات المتبعه بالشركه .