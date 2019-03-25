3 إصابات بحريق أحد المنازل التابعة لشركة نفط الكويت

أصيب 3 أشخاص بينهم إصابة بليغة بحريق في أحد المنازل التابعة لشركة نفط الكويت في منطقة الأحمدي.

وقالت شركة نفط الكويت في بيان رسمي، إن ”حريقًا اندلع في أحد المنازل التابعة لها أسفر عن 3 إصابات، تم التعامل معها في موقع الحريق لكونها طفيفة، عدا واحدة تم نقلها إلى المستشفى لإصابتها البليغة، وهي في حالة مستقرة“.

وأوضح البيان الرسمي، قيام الفرق المعنية من إسعاف وإطفاء والفرق المساندة التابعة للشركة ومركز إطفاء الأحمدي بإخماد الحريق والسيطرة عليه.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الشركة، عبد الوهاب المذن، أنه سيتم ”تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على أسباب الحادث حسب الإجراءات المتبعة بالشركة“.