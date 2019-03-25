3 إصابات بحريق أحد المنازل التابعة لشركة نفط الكويت

أصيب 3 أشخاص بينهم إصابة بليغة بحريق في أحد المنازل التابعة لشركة نفط الكويت في منطقة الأحمدي.
وقالت شركة نفط الكويت في بيان رسمي، إن ”حريقًا اندلع في أحد المنازل التابعة لها أسفر عن 3 إصابات، تم التعامل معها في موقع الحريق لكونها طفيفة، عدا واحدة تم نقلها إلى المستشفى لإصابتها البليغة، وهي في حالة مستقرة“.
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اعلنت شركة نفط الكويت عن اندلاع حريق في احد المنازل التابعه لها في منطقة الاحمدي ، حيث اسفر الحريق عن ثلاثة اصابات منهم اصابه بليغه تم نقلها على الفور الى مستشفى الأحمدي وهي بحالة مستقرة، بينما تم التعامل مع الاصابات الاخرى في موقع الحريق كونها اصابات طفيفه . وقد تعاملت مع الحريق على الفور جميع الفرق المعنيه من اسعاف و إطفاء و الفرق المسانده الأخرى التابعه للشركه ، كذلك استجاب مركز اطفاء الاحمدي التابع للاداره العامه للاطفاء . وقال المتحدث الرسمي بإسم شركة نفط الكويت نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المشتركة عبدالوهاب المذن انه تمت السيطره الكامله على الحريق و اضاف انه سوف يتم تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على اسباب الحادث حسب الاجراءات المتبعه بالشركه .
وأوضح البيان الرسمي، قيام الفرق المعنية من إسعاف وإطفاء والفرق المساندة التابعة للشركة ومركز إطفاء الأحمدي بإخماد الحريق والسيطرة عليه.
وذكر المتحدث الرسمي باسم الشركة، عبد الوهاب المذن، أنه سيتم ”تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على أسباب الحادث حسب الإجراءات المتبعة بالشركة“.