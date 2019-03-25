محاكمة المتورط في فضيحة الانتهاكات الجنسية بمدرسة كاثوليكية

بدأت في برشلونة، اليوم الإثنين، محاكمة مدرس في مدرسة كاثوليكية، متهم بارتكاب انتهاكات جنسية في حق قاصرين، في وقت تهز الكنيسة في إسبانيا سلسلة من الاتهامات بالاعتداء جنسيًا على أطفال.

وانطلقت محاكمة خواكين بينتيس مدرس التربية المدنية على مدى أكثر من 30 عامًا في مدرسة تابعة للرهبانية المريمية، في محكمة في برشلونة، ويتوقع أن تستمر حتى يوم الأربعاء المقبل.

ودخل المتهم المحكمة ملثم الوجه، وقد طالبت النيابة العامة بسجنه 22 عامًا في حال إدانته بالاتهامات التي يوجهها إليه 4 تلامذة سابقين في المدرسة.

وقد اتهم 17 تلميذًا سابقًا المدرّس بانتهاكات جنسية، إلا أن الكثير من الأفعال مشمولة بمرور الزمن.

وقد تم الاستماع إلى إفادات الضحايا أولًا في جلسات مغلقة، وقد طرحت عليهم أسئلة تتعلق بالانتهاكات الواردة في الاتهامات من ملامسات واستمناء ومداعبات فموية وعلاقات جنسية.

وسيخضع خواكين بينتيس للاستجواب، يوم غد الثلاثاء مبدئيًا، وقال مانويل باربيرو والد أحد مقدمي الشكوى، ”نأمل بإحقاق الحق، حتى لو أن القضاء لن يعوض الأذى اللاحق بالضحايا“.

والرهبانية المريمية التي أسست في القرن التاسع عشر، كانت ضالعة في فضيحة واسعة النطاق في تشيلي العام 2017، دفعت 34 أسقفًا في البلاد إلى الاستقالة.

وفي إسبانيا، كشف النقاب عن عدة انتهاكات جنسية مفترضة على قاصرين؛ دفعت الكنيسة الإسبانية إلى طلب الصفح، في شهر تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2018.